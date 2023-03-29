Минобороны показало, как гаубицы Д-20 громят позиции ВСУ

Координаты целей получают от разведки и беспилотной авиации

В зоне проведения спецоперации российские подразделения ВДВ уничтожили оборонительные сооружения и технику украинских националистов. Кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-20 показало Минобороны.

Координаты целей были получены от разведки и беспилотной авиации. Буксируемые пушки калибра 152 миллиметра нанесли удар по реактивным системам залпового огня, минометам и укрепрайонам врага. Все намеченные задачи успешно выполнены - позиции противника разгромлены.

Расчеты гаубиц укомплектованы в том числе военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Бойцы прошли полный курс подготовки на полигонах ВДВ.

"Работаем стабильно - точно с пристрелкой, с корректировкой. У данной пушки максимальная дальность чуть выше 17 километров - специальным снарядом до 20. Этого вполне хватает, чтобы простреливать передний край противника и его тыл", - рассказал командир гаубичной артиллерийской батареи.

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