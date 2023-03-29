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"Аллигаторы" выполняют полеты на предельно малых высотах в зоне СВО

09:14
  • среда
  • 29 марта 2023

После пуска ракет - резкий маневр и отстрел тепловых ловушек

С воздуха опорные пункты радикалов обстреливают экипажи ударных вертолётов Ка-52, сообщили в Минобороны.

"Аллигаторы" идут на предельно малых высотах, оставаясь вне зоны видимости вражеских средств ПВО. После пуска ракет - резкий маневр и отстрел тепловых ловушек.

Камера, установленная на борту, фиксирует прямое попадание по военным объектам неонацистов. Бронетехника и живая сила противника уничтожены.

Маневренные и сверхнадежные машины возвращаются на аэродром базирования для подготовки к новому вылету.

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