"Аллигаторы" выполняют полеты на предельно малых высотах в зоне СВО

После пуска ракет - резкий маневр и отстрел тепловых ловушек
С воздуха опорные пункты радикалов обстреливают экипажи ударных вертолётов Ка-52, сообщили в Минобороны.
"Аллигаторы" идут на предельно малых высотах, оставаясь вне зоны видимости вражеских средств ПВО. После пуска ракет - резкий маневр и отстрел тепловых ловушек.
Камера, установленная на борту, фиксирует прямое попадание по военным объектам неонацистов. Бронетехника и живая сила противника уничтожены.
Маневренные и сверхнадежные машины возвращаются на аэродром базирования для подготовки к новому вылету.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"