Представлены новые герои СВО

Рядовой Артем Кононко под массированным обстрелом противника смог точно определить координаты целей

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Младший сержант Антон Платонов с товарищами не только провел инженерную разведку местности и обезвредил более двух десятков вражеских мин, но и обнаружил позиции ВСУ, где находились танки, БМП и около 20 боевиков. Наше подразделение нанесло упреждающий удар. Антон лично уничтожил пятерых радикалов и подбил танк неприятеля.

Рядовой Артем Кононко под массированным обстрелом противника смог точно определить координаты целей и в ходе ударов нашей артиллерии корректировать ведение огня. Грамотные действия Артема помогли ликвидировать два минометных расчёта, РСЗО "Град" и большое количество живой силы радикалов. За проявленную отвагу он награжден медалью Суворова.

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