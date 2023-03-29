На запад Грузии обрушился мощный ураган

Власти рекомендуют жителям не покидать свои дома

Мощный ураган обрушился на западные районы Грузии. По последним данным, один человек погиб, еще три - пострадали, передает "ТВ Центр".

В столице Аджарии шквал срывал крыши с домов, валил деревья и рекламные конструкции, сбивал с ног людей, оказавшихся на улице. В окнах многих прибрежных кафе и ресторанов выбиты стекла.

Из-за мощного бокового ветра самолет не смог приземлиться в аэропорту Батуми. Ему пришлось снова набирать высоту.

Непогода продлится в регионе несколько дней. Власти рекомендуют жителям по возможности не покидать свои дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"