В России стартовали командно-штабные учения РВСН

Ракетчики отработают маскировку комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки

Командно-штабные учения РВСН начались в России. Один из этапов проходит в Новосибирском ракетном соединении, оснащенном комплексами "Ярс".

Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы более 3 тысяч человек и около 300 единиц техники. Командование проверит слаженность военнослужащих при выполнении различных задач.

"Ярсы" проведут учения в трех регионах страны. Ракетчики отработают маскировку комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе беспилотникам различного типа.

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