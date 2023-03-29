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В России стартовали командно-штабные учения РВСН

09:18
  • среда
  • 29 марта 2023

Ракетчики отработают маскировку комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки

Командно-штабные учения РВСН начались в России. Один из этапов проходит в Новосибирском ракетном соединении, оснащенном комплексами "Ярс".

Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы более 3 тысяч человек и около 300 единиц техники. Командование проверит слаженность военнослужащих при выполнении различных задач.

"Ярсы" проведут учения в трех регионах страны. Ракетчики отработают маскировку комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе беспилотникам различного типа.

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Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс"
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