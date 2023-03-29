Источник рассказал о получении ВС России в зоне СВО сотен новейших танков

Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв"

Российские военные, принимающие участие в спецоперации, получили уже несколько сотен новейших танков только с конвейера. Об этом в среду, 29 марта, рассказал осведомленный источник.

Как сообщает РИА Новости, это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М".

Собеседник агентства подчеркнул, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин".

Кроме того, "можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем".

По словам источника, Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход исполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях. Он проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации.

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