ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Источник рассказал о получении ВС России в зоне СВО сотен новейших танков

08:21
  • среда
  • 29 марта 2023

Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв"

Российские военные, принимающие участие в спецоперации, получили уже несколько сотен новейших танков только с конвейера. Об этом в среду, 29 марта, рассказал осведомленный источник.
Танкистам и артиллеристам Центрального военного округа вручили госнаграды

Как сообщает РИА Новости, это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М".

Собеседник агентства подчеркнул, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин".

Кроме того, "можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем".

По словам источника, Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход исполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях. Он проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.