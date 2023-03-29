Минспорта России обвинило МОК в дискриминации

Комитет озвучил условия допуска россиян к международным соревнованиям

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) классифицировать российских спортсменов неправомерны. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, министр спорта России Олег Матыцин.

Глава Минспорта заявил в Telegram-канале ведомства, что отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. По мнению Матыцина, "нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия".

Министр призвал международные федерации придерживаться принципа "спорт вне политики" и не разрушать "и без того хрупкий сегодня международный спорт". Он напомнил, что спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, а лишать их этого права антигуманно.

28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что участвовать в международных соревнованиях не могут атлеты, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности. Спортсмены также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

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