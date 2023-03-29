Посольство России назвало заявления США о спецтрибунале профанацией

Это не имеет никакого отношения к правосудию

Высказывания сотрудников вашингтонской администрации о поддержке создания специального трибунала против России являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 28 марта, заявлении российского посольства в Вашингтоне.

В дипмиссии указали, что Соединенные Штаты продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам. Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях — не что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны, подчеркнули в посольстве.

При этом российские дипломаты напомнили, что США "лицемерно и цинично воздерживаются от оценок преступных деяний засевших в Киеве нацистов, на протяжении многих лет терроризирующих мирных жителей". В Вашингтоне также умалчивают о собственной роли в разжигании конфликта на Украине.

Невозможно рассуждать об "ответственности за агрессию", когда международное сообщество до сих пор не оправилось от катастрофических последствий американских авантюристских интервенций в Ирак, Афганистан, бомбежек Югославии и зверств во Вьетнаме, цитирует заявление посольства ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что США, Великобритания, Франция и ФРГ не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании на Украине, поскольку Запад ввел антироссийские санкции, заблокировал зарубежные активы России, требует создания трибунала для наказания ее руководства и шантажирует другие страны, запрещая им сотрудничать с Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"