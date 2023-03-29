Россия может отменить роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией

Предполагается, что это произойдет к 2025 году

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 года.

Согласно документу, который цитируют "Ведомости", комиссия просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств-членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах.

К запросу приложили дорожную карту отмены роуминга на территории ЕАЭС. Операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях.

До конца 2024 года от телекомпаний требуется разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а к первому кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года был отменен роуминг между Россией и Белоруссией, стоимость исходящих звонков при перемещении между странами меняться не будет.

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