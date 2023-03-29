"А ведь у него есть коды ядерных ракет": Байден опять потерялся в пространстве

И смешно, и страшно

Подробный инструктаж, чтобы не потеряться, - в Сети появилось видео, на котором президенту США Джо Байдену перед мероприятием детально объясняют, как и куда нужно пройти.

Журналисты сняли главу Белого дома перед его выступлением на производстве полупроводников в Северной Каролине. Один из организаторов мероприятия провожает Байдена до импровизированной трибуны и указывает точное место, где будет стоять президент.

Глава государства заверил, что рекомендации принял во внимание. Но после встречи Джо снова перепутал, куда ему идти.

После этого в соцсети посыпались комментарии американцев, кто-то даже напомнил, что "у этого парня есть коды запуска ядерных ракет".

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