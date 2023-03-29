ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минсельхоз оценил последствия прекращения экспорта зерна американской Cargill

09:40
  • среда
  • 29 марта 2023

Ведомство получило соответствующее уведомление

Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill экспорта зерна из России не отразится на его объемах. Об этом в среду, 29 марта, рассказали в пресс-службе российского Министерства сельского хозяйства.
"Такого и в советское время не было": Мишустин о рекордном урожае зерновых

В ведомстве подтвердили, что получили соответствующее уведомление ООО "Каргилл" о прекращении в новом сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля, экспорта зерна из России.

Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться, подчеркнули в министерстве.

Минсельхоз подтвердил готовность к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками, цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

В России уже идет весенняя посевная кампания. В Минсельхозе также рассказали, что состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.