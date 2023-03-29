Минсельхоз оценил последствия прекращения экспорта зерна американской Cargill

Ведомство получило соответствующее уведомление

Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill экспорта зерна из России не отразится на его объемах. Об этом в среду, 29 марта, рассказали в пресс-службе российского Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве подтвердили, что получили соответствующее уведомление ООО "Каргилл" о прекращении в новом сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля, экспорта зерна из России.

Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться, подчеркнули в министерстве.

Минсельхоз подтвердил готовность к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками, цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

В России уже идет весенняя посевная кампания. В Минсельхозе также рассказали, что состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация.

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