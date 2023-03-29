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Зеленский предупредил о последствиях поражения ВСУ в Артемовске

10:00
  • среда
  • 29 марта 2023

Киеву придется идти на компромиссы

В случае поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Авиация поддерживает наступление российских сил в Артемовске

Как отметил политик в интервью Associated Press, если украинская армия утратит контроль над Бахмутом (украинское название Артемовска), вскоре Украина столкнется с давлением, направленным на компромисс с Россией.

Зеленский заявил, что при поражении под Артемовском "наше общество будет чувствовать усталость" и "подталкивать меня к компромиссу с ними", хотя пока, по заверениям президента Украины, такого нет.

Владимир Зеленский также выразил опасения относительно того, что результаты предстоящих выборов в США могут негативно повлиять на действия украинской армии, поскольку если Вашингтон перестанет помогать Киеву, "мы не победим".

Российские военные продолжают спецоперацию и бои в районе Артемовска. Под контроль ВС России перешла промышленная зона. Штурмовые группы продвигаются к стадиону "Авангард" и уничтожают противника на территории бывшего городского рынка.

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