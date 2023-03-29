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Сопротивление ВСУ слабеет: как продвигается освобождение Артемовска

11:32
  • среда
  • 29 марта 2023

У радикалов - острый дефицит боеприпасов

Артемовск. Штурмовые отряды прорываются к зданию бывшей городской администрации и высоткам поблизости. Это - последний оплот ВСУ в центре города. На верхних этажах - огневые точки националистов. Их позиции в окнах бойцы уже хорошо видят и без биноклей.

Зеленский предупредил о последствиях поражения ВСУ в Артемовске
Российские силы успешно продвигаются на авдеевском направлении

Последние важные новости пришли этой ночью. Спецназовцы полностью захватили территорию городского рынка. Зачистили от боевиков бывший завод АЗОМ. И почти всю промзону. Освобождена и часть западных кварталов, которые примыкают к центру.

Этот выстрел - по снайперской точке радикалов. Засевшие в развалинах боевики контролировали переулки. И вот стрелка ликвидировали. Проход открыт. Разведчики перебежками продвигаются к следующему дому и занимают новые позиции. В атаке участвуют сразу семь мобильных групп. Так проще окружить боевиков и не дать им уйти.

Пытаясь удержать позиции, боевики взрывают высотки на пути российских спецназовцев. Прячут бронетехнику за жилыми домами. А сами укрываются на кладбище. Стреляют прямо из-за могильных плит и крестов.

Танк боевиков ведет огонь из-за угла здания. Это уничтоженные радикалами исламский культурный центр и мечеть. От храма остались только стены и побитый осколками купол. С каждым днем, говорят бойцы, сопротивление националистов слабеет. Чувствуется, что у них острый дефицит боеприпасов. Отстреливаются в основном из минометов и пушек. А вот бронетехники почти не осталось.

Еще более тяжелая ситуация для нацистов складывается в Авдеевке. По боевикам круглосуточно бьет российская артиллерия. На донецком фронте авдеевское направление теперь - приоритетное. Кстати, именно на донецком участке ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 50 процентов боевиков, подготовленных за последние месяцы в Великобритании и странах Евросоюза.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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