ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы справляемся. Кажется": Байден попытался оправдаться за экономические проблемы США

11:34
  • среда
  • 29 марта 2023

Прозвучало неубедительно, учитывая крах крупных американских банков

Пока рабочие завода в Северной Каролине ждали встречи с Джо Байденом, он сам в очередной раз пытался сориентироваться в пространстве. На помощь пришел сотрудник администрации. По окончании беседы - новый конфуз. Никто так и не понял, куда направился президент, и чтобы он окончательно не заблудился, главе Белого дома снова пришлось помочь.

Байден пошутил про мороженое во время обсуждения трагедии в Нэшвилле
Байден перепутал Канаду с Китаем

В аэропорту вылета Байдена поджидали журналисты. Президент просто наткнулся на репортеров по пути к трапу. Отвечать пришлось на крайне неудобные вопросы - прежде всего о состоянии экономики.

"Я думаю, мы сделали то, что должны были сделать. И я уверен, что все налаживается, рынки, кажется, реагируют. Полагаю, моя команда хорошо справляется с этим. Не надо забегать вперед. Спасибо", - сказал Байден.

Звучит неубедительно, учитывая крах крупных американских банков и огромный дефицит бюджета. Байден, правда, представил план, который позволит сократить его на 3 триллиона долларов за 10 лет. Но как это произойдет, если вместе с повышением налогов на богатых одновременно предусматривается и увеличение расходов, неясно. Выход, скорее всего, как это нередко бывало, один - накачать экономику новой порцией ничем не обеспеченных долларов. Вот только в мире они сегодня рискуют превратиться в пустые бумажки.

Больше всего экспертов тревожат расчеты между странами на китайские юани и расширение списка валют, которые Саудовская Аравия использует при торговле нефью.

"После Второй мировой войны доллар стал надежной валютой. И если сейчас его перестанут воспринимать как глобальную резервную валюту, это приведет к настоящей экономической катастрофе в США. Мы теряем как экономическое превосходство, так и статус сверхдержавы", - заявила Моника Кроули, бывшая помощница министра финансов США.

Одномоментно экономика Штатов, конечно, не утонет, но крен уже заметен. А явление это, как известно, крайне опасное, особенно - если на борту токсичный груз. Вот в штате Кентукки затонула баржа с почти полутора тысячами тонн метанола. Чтобы избежать утечки химикатов, перекрыли шлюзы на реке Огайо. Специалисты предупреждают: скопление метанола может быть взрывоопасно. В последнее время техногенные инциденты происходят в Штатах слишком часто.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.