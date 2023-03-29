"Мы справляемся. Кажется": Байден попытался оправдаться за экономические проблемы США

Прозвучало неубедительно, учитывая крах крупных американских банков

Пока рабочие завода в Северной Каролине ждали встречи с Джо Байденом, он сам в очередной раз пытался сориентироваться в пространстве. На помощь пришел сотрудник администрации. По окончании беседы - новый конфуз. Никто так и не понял, куда направился президент, и чтобы он окончательно не заблудился, главе Белого дома снова пришлось помочь.

В аэропорту вылета Байдена поджидали журналисты. Президент просто наткнулся на репортеров по пути к трапу. Отвечать пришлось на крайне неудобные вопросы - прежде всего о состоянии экономики.

"Я думаю, мы сделали то, что должны были сделать. И я уверен, что все налаживается, рынки, кажется, реагируют. Полагаю, моя команда хорошо справляется с этим. Не надо забегать вперед. Спасибо", - сказал Байден.

Звучит неубедительно, учитывая крах крупных американских банков и огромный дефицит бюджета. Байден, правда, представил план, который позволит сократить его на 3 триллиона долларов за 10 лет. Но как это произойдет, если вместе с повышением налогов на богатых одновременно предусматривается и увеличение расходов, неясно. Выход, скорее всего, как это нередко бывало, один - накачать экономику новой порцией ничем не обеспеченных долларов. Вот только в мире они сегодня рискуют превратиться в пустые бумажки.

Больше всего экспертов тревожат расчеты между странами на китайские юани и расширение списка валют, которые Саудовская Аравия использует при торговле нефью.

"После Второй мировой войны доллар стал надежной валютой. И если сейчас его перестанут воспринимать как глобальную резервную валюту, это приведет к настоящей экономической катастрофе в США. Мы теряем как экономическое превосходство, так и статус сверхдержавы", - заявила Моника Кроули, бывшая помощница министра финансов США.

Одномоментно экономика Штатов, конечно, не утонет, но крен уже заметен. А явление это, как известно, крайне опасное, особенно - если на борту токсичный груз. Вот в штате Кентукки затонула баржа с почти полутора тысячами тонн метанола. Чтобы избежать утечки химикатов, перекрыли шлюзы на реке Огайо. Специалисты предупреждают: скопление метанола может быть взрывоопасно. В последнее время техногенные инциденты происходят в Штатах слишком часто.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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