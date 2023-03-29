Усидеть на двух стульях: главное о решении МОК по допуску россиян

Лицемерием позицию комитета называют сами спортсмены

Выступления главы Международного олимпийского комитета ждали год, но довольным не остался никто. Решение все-таки допустить до международных состязаний спортсменов из России и Белоруссии Томас Бах облек в такую форму, что попытка угодить и нашим, и вашим потерпела крах. Суть в том, что выступать можно, но только индивидуально, в нейтральном статусе, без демонстрации госсимволики. Команды к участию не допустят, как и тех спортсменов, что служат в армейских клубах и поддерживают спецоперацию.

В общем, международные функционеры намерены снова делить атлетов по сортам, оставляя в строю менее трети нашей потенциальной сборной.

"Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина. Такой подход противоречит Олимпийской хартии, уставу Организации Объединенных Наций, гуманитарным, гражданским да и любым общепринятым нормам", - заявил Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.

Лицемерием решение МОК называют и сами спортсмены. Даже те, кто и мог бы принять новые условия, но не готов брать подачки. Слова поддержки в адрес наших атлетов поступают со всего мира.

"Запрет спортсменам участвовать в международных соревнованиях на основании их убеждений или политической позиции является нарушением прав человека. В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет?", - задался вопросом Джефф Монсон, чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу.

И самое забавное: решение МОК не пришлось по нраву и тем, кто мечтает вопреки здравому смыслу вычеркнуть Россию из олимпийского движения.

"Решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов - это скандал и предательство истинного духа спорта. Я поручил министру спорта передать наши твердые возражения властям МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния", - сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Вообще же заявление Томаса Баха носит рекомендательный характер. Окончательные решения о допуске спортсменов из Союзного государства принимают спортивные федерации. В одних у власти русофобы, другие - более лояльны. Но то, что ситуация абсурдна, а мировой спорт без России неполноценен, начинают понимать даже те, кто все еще пытается сидеть на двух стульях.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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