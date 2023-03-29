В центре "Сириус" стартовал четвертый сезон конкурса "Большая перемена"

В минувшем году к нему присоединились почти 4 миллиона школьников

В Сочи в образовательном центре "Сириус" стартовал четвертый сезон конкурса "Большая перемена" - самого масштабного проекта для детей и подростков, передает "ТВ Центр".

В минувшем году к нему присоединились почти 4 миллиона школьников, студентов и педагогов-наставников со всей России.

Финалы конкурса пройдут в июле и в ноябре. Победители среди десятиклассников и выпускников колледжей получат по миллиону рублей на образование и запуск стартапа.

"Ребята участвовали не в одном сезоне этого конкурса, кто-то уже стал наставниками, они перешли во взрослую лигу. Для всех, кто впервые попробует свои силы, это знак, что можно стать частью большой семьи очень талантливых мальчишек и девчонок нашей страны", - отметил Сергей Новиков, начальник Управления президента по общественным проектам.

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