В Киево-Печерской лавре собрались сотни верующих

Истекает срок ультиматума, который украинские власти выдвинули монахам

Сегодня истекает срок ультиматума, который украинские власти выдвинули монахам Киево-Печерской лавры. Им предписано покинуть обитель до конца дня. Договор аренды будет расторгнут в одностороннем порядке.

С утра в Лавре собрались сотни православных верующих, передает "ТВ Центр". Люди приехали со всей страны, чтобы помолиться о защите святыни от рейдерского захвата раскольников и посягательств киевского режима.

Уже завтра должна начать работу специальная комиссия по приемке имущества монастыря. Каноническая церковь намерена отстаивать свои права, уже подан иск на действия украинских властей.

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