В Приморье минтай большими косяками пошел на нерест

Бухты заполнили лодки и катера
Рыба - как на подбор. Весит каждая около двух килограммов. Не улов, а мечта, говорят рыбаки. Минтай сейчас просто сам идет в руки - только успевай.
Лодочная флотилия заполонила морскую акваторию. С собой рыбаки берут не то что ведра, а контейнеры и бидоны. Некоторым даже такой тары мало. Рыбу складируют прямо в лодку.
Эта серебристая рыбка весной подходит максимально близко к берегу. Несколько минут на моторной лодке, чуть дольше на веслах - и вот самый эпицентр минтаевой стаи. На одну блесну ловится сразу по несколько штук.
Минтай всеядный, говорят рыбаки. Поэтому может попасться и просто на силиконовую наживку. Но не прочь отведать и настоящую, съедобную. В азарте, продолжают рыбаки, они порой забывают, что весь улов нужно будет еще и переработать. Некоторые предпочитают разделывать сразу на берегу. Другие везут целые тушки домой или раздают друзьям.
В одно время минтай считался исключительно едой для кошек. Сейчас кулинары распробовали все вкусовые качества этой рыбы. Из нее делают котлеты, фарш, запекают и обжаривают.
Настоящий минтаевый ажиотаж сейчас - у берегов Находки. Рыбаки сюда съезжаются со всего края. Некоторые остаются на несколько дней. Говорят, такие серьезные уловы здесь будут еще около недели. А затем рыба мигрирует уже к берегам Владивостока.
В Холмском районе сельди столько, что ловить ее можно просто руками. Одним ведром улова рыбалка в это время года не заканчивается.
Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"