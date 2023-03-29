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В Приморье минтай большими косяками пошел на нерест

11:42
  • среда
  • 29 марта 2023

Бухты заполнили лодки и катера

Рыба - как на подбор. Весит каждая около двух килограммов. Не улов, а мечта, гово­рят рыбаки. Минтай сейчас просто сам идет в руки - только успевай.

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Лодочная флотилия заполонила морскую акваторию. С собой рыбаки берут не то что ведра, а контей­неры и бидоны. Неко­торым даже такой тары мало. Рыбу складир­уют прямо в лодку.

Эта серебристая рыбка весной подходит максимально близко к берегу. Нес­колько минут на мото­рной лодке, чуть дол­ьше на веслах - и вот самый эпицентр минта­евой стаи. На одну блесну ловится сразу по несколько штук.

Минтай всеядный, говорят рыбаки. Поэ­тому может попасться и просто на силикон­овую наживку. Но не прочь отведать и нас­тоящую, съедобную. В азарте, продолжают рыбаки, они порой забывают, что весь ул­ов нужно будет еще и переработать. Неко­торые предпочитают разделывать сразу на берегу. Другие везут целые тушки домой или раздают дру­зьям.

В одно время минтай считался исключительно едой для кошек. Сейчас кулинары распробовали все вкусовые качества этой рыбы. Из нее делают котлеты, фарш, запекают и обжаривают.

Настоящий минтаевый ажиотаж сейчас - у берегов Находки. Рыбаки сюда съезжаются со всего края. Некоторые остаются на несколько дней. Говорят, такие серьезные уловы здесь будут еще около недели. А затем рыба мигрирует уже к берегам Владивостока.

В Холмском районе сельди столько, что ловить ее можно просто руками. Одним ведром улова рыбалка в это время года не заканчивается.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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