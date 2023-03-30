Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Дисциплина, точность и верность своему слову сыграют важную роль
Овны
Этот день богат на неожиданности и совершенно новые темы. Остерегайтесь финансовых авантюр - они могут, конечно, вас озолотить, но могут и ободрать как липку.
Тельцы
Уран и Венера в вашем знаке могут сегодня подталкивать к спонтанным или слишком смелым решениям. Постарайтесь хотя бы не подать на развод и не уволиться!
Близнецы
Ваша интуиция может выдать что-то совершенно неординарное. Следите за подсказками свыше, но не торопитесь их выполнять - есть риск неправильной трактовки.
Раки
Вам не терпится что-то делать, реализовывать свои планы, но вот беда: настроение и общее состояние у вас не очень. Выход самый простой: подождите до завтра!
Львы
Хотя у вас есть и желания, и возможности, сделайте сегодня паузу в важных делах. Пока Солнце не вернет себе силы, продолжите заниматься рутиной.
Девы
Это ваш день: сегодня дисциплина, точность и верность своему слову играют главную роль. Единственное, что может все испортить, - неожиданные новости.
Весы
Долой хаос! Сегодня просто идеальный день для того, чтобы сесть на диету, навести порядок в своем расписании и на рабочем месте - как насчет идей минимализма?
Скорпионы
Творческим представителям знака пора составить план работы или оглавление будущей книги. Родителям удастся приучить детей к порядку, всем остальным - стать организованнее.
Стрельцы
Вам удастся решить насущные вопросы быта или домашние проблемы. Если есть что обсудить с членами семьи - назначайте мозговой штурм на сегодняшний вечер.
Козероги
Все, что связано с документами, поездками, пройдет четко и без препятствий. Вам также удастся наладить взаимопонимание, сблизиться с партнерами.
Водолеи
Составить бизнес-план или семейный бюджет, заполнить декларацию или заявление - скучные дела, но необходимые. Вы сегодня прекрасно считаете деньги!
Рыбы
Ваш успех сейчас зависит от дисциплины, трудолюбия и готовности играть вдолгую. Если у вас это получится, можете рассчитывать на успех в любых делах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"