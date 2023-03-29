Володин напомнил о предстоящем повышении социальных пенсий

Социальные пенсии поднимут на 3,3%

В апреле в России вступит в силу ряд новых законодательных норм, в том числе о повышении социальных пенсий. Об этом в среду, 29 марта, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост социальных пенсий будет выше темпа инфляции.

Кроме того, в апреле повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.

Володин пояснил, что эта норма позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере а также даст россиянам возможность более эффективно распоряжаться средствами маткапитала.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал, что всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения примерно четырех миллионов человек. Социальные пенсии выплачивают гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

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