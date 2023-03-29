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Иран прокомментировал сотрудничество с Россией в обороне

10:40
  • среда
  • 29 марта 2023

Запад обвиняет Тегеран в поставках Москве боевых дронов

Сотрудничество Ирана и России в сфере обороны не ущемляет интересы третьих стран. Об этом в среду, 29 марта, рассказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
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Представитель официального Тегерана подтвердил, что сотрудничество в сфере обороны — одна из тем повестки дня двустороннего сотрудничества России и Ирана.

При этом дипломат подчеркнул, что российско-иранское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны, сообщает IRNA.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать экономическое давление на Иран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, которые, по мнению американских властей, применяются Россией в ходе специальной военной операции на Украине.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия сама реализует программы развития беспилотной техники, а также отметил, что источники данных о якобы поставках иранских дронов неясны.

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