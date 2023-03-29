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Захарова оценила планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ

10:28
  • среда
  • 29 марта 2023

Украинцы сами позволили проводить над собой такие эксперименты

Планы американских военных по созданию игральных карт с изображением западного вооружения для солдат ВСУ – это часть информационной и психологической обработки.

Об этом в среду, 29 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".

"Это все не их находки, это, к сожалению, печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей. Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей вооруженных сил Украины <…> на каком-то этапе украинцы позволили над собой проводить вот такие эксперименты", - заметила дипломат.

Захарова отметила, что подобные колоды – это не новшество, идея восходит к временам Второй мировой войны. В прошлом Пентагон уже выпускал карты для солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники.

Ранее газета New York Times написала, что Минобороны США планирует выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения, чтобы помочь украинским войскам выучить поставляемое для них оружие.

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