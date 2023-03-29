ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подростки убили женщину в Балашихе по заказу ее дочери-школьницы

10:49
  • среда
  • 29 марта 2023

Им предъявлены обвинения

В подмосковном Балашихе четверо подростков убили женщину по заказу ее дочери-подростка.

Школьница решила убить мать из-за длительного конфликта. Она попросила своего знакомого найти исполнителей для убийства. Молодой человек предложил совершить преступление двоим подросткам, пообещав заплатить им за убийство матери 350 тысяч рублей, передает ТАСС

24 марта школьница запустила убийц в свою квартиру. Они дождались, когда придет женщина, и задушили ее. После убийства они вынесли тело на импровизированных носилках к мусорным бакам, где позже его нашли прохожие.

Четырем подросткам 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения предъявлены обвинения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.