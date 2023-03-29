Подростки убили женщину в Балашихе по заказу ее дочери-школьницы

Им предъявлены обвинения

В подмосковном Балашихе четверо подростков убили женщину по заказу ее дочери-подростка.

Школьница решила убить мать из-за длительного конфликта. Она попросила своего знакомого найти исполнителей для убийства. Молодой человек предложил совершить преступление двоим подросткам, пообещав заплатить им за убийство матери 350 тысяч рублей, передает ТАСС.

24 марта школьница запустила убийц в свою квартиру. Они дождались, когда придет женщина, и задушили ее. После убийства они вынесли тело на импровизированных носилках к мусорным бакам, где позже его нашли прохожие.

Четырем подросткам 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения предъявлены обвинения.

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