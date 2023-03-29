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Собянин: 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте столицы совершили пассажиры с 2021 года

10:44
  • среда
  • 29 марта 2023

Уникальный для России сервис доступен по карте "Тройка"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что пассажиры совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте столицы.

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"С 2021 года у москвичей появилась возможность бесплатных пересадок между разными маршрутами наземного городского транспорта. Этот уникальный для России сервис доступен по карте "Тройка" в течение 90 минут после первой оплаты проезда. Для этого карту надо зарегистрировать в личном кабинете пользователя приложения "Метро Москвы", - напомнил глава города.

Как добавил мэр, в 2022 году бесплатные пересадки заработали и внутри одного маршрута.

"В среднем пассажиры совершают около 19 тыс. бесплатных пересадок в сутки. В 2022 году пользователи сэкономили больше 161 млн рублей", - указал Собянин.

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