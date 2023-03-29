Пекин оставил приглашение Зеленского Си Цзиньпину без ответа

Президент Украины предложил лидеру КНР приехать в Киев

Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Киев. Такое заявление сделала в среду, 29 марта, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Чиновница прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине.

Мао Нин подчеркнула, что официальный Пекин контактирует со всеми участниками украинского кризиса, однако касательно возможной встречи Зеленского и Си Цзиньпина "у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", сообщает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предположительно, общение Си Цзиньпина с Зеленским будет организовано по видеосвязи.

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