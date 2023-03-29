Politico: США откажут Евросоюзу в пересмотре потолка цен на нефть

Вашингтону невыгоден такой пересмотр, отмечают эксперты

Американские власти не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, вопреки требованиям ряда европейских государств. Об этом в среду, 29 марта, рассказали источники издания Politico.

По сведениям Politico, в Вашингтоне не хотят менять лимит цен на нефть, хотя "Эстония, Польша и Литва слишком сильно настаивают, особенно с учетом нежелания США".

При этом заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов заявлял, что американским властям невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна в вопросе антироссийских санкций выступает за то, чтобы пересмотреть потолок цен на сырую нефть и значительно снизить его, поскольку "каждый цент, каждый доллар снижения ведет к значительному падению доходов России, в миллиардах в годичной перспективе".

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