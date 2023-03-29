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Суд оштрафовал оскорбившего Путина россиянина

11:10
  • среда
  • 29 марта 2023

Пермяк выплатил 150 тысяч рублей

В Перми суд наказал местного жителя, оскорбившего в соцсетях президента России Владимира Путина.

Лингвистическая экспертиза поста показала, что "мужчина позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств", говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С учетом того, что автор поста уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния, его признали виновным по статье "Повторное мелкое хулиганство". Суд назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Пермяк уже полностью оплатил штраф.

Закон, предусматривающий ответственность за публичное "неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам", вступил в силу в России в 2019 году, напоминает РИА Новости.

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