В России с коронавирусом госпитализированы 968 человек

Скончались 33 пациента

За сутки в России госпитализированы 968 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 29 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 11128 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12597 человек, скончались 33 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2134 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 147. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1149 человек, в Московской области – 186.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22614774 случая заболевания, зарегистрировано 397179 летальных исходов.

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