В Запорожской области рассказали о проработке Киевом сценариев контрнаступления

Украина рассматривает несколько вариантов, отметили в российском регионе

Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, при этом речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом в среду, 29 марта, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам чиновника, именно с этим был связан недавний визит Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную киевским властям часть Запорожской области, а также встреча там с командованием украинской группировки войск.

Рогов заявил, что точками подготовки операции по форсированию Днепра являются города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а сухопутной – город Запорожье, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Политик назвал обстановку на востоке страны тяжелой и снова попросил у Запада оружие.

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