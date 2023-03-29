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Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне Киева

12:01
  • среда
  • 29 марта 2023

Запад активно вмешивается в ситуацию

Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев предупредил о способности Запада вызвать мировой конфликт

В ходе встречи секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) политик отметил, что на территории государств — членов НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих.

Члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий, подчеркнул Патрушев. Он напомнил, что один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии – спровоцированный ими кризис на Украине.

В связи с этим особое значение для государств-членов ШОС имеет работа по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также по противодействию политике односторонних санкций и ограничительных мер, цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что США, Великобритания, Франция и ФРГ не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании на Украине, поскольку эти государства являются "участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины". Они поставляют оружие и наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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