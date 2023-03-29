Патрушев назвал четыре цели спецоперации на Украине

Все они будут выполнены

Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, несмотря на военную помощь Украине от США.

Об этом в среду, 29 марта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.

Все четыре цели СВО будут выполнены, а именно - денацификация и демилитаризация Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения, передает РИА Новости.

"Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты", - передает его слова пресс-служба СБ.

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