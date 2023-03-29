Валерия Меладзе призвали проверить на финансирование ВСУ

Обращение написано в Генпрокуратуру

Генпрокуратуру попросили проверить российского певца Валерия Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает RT. По его словам, Меладзе неоднократно выступал с критикой СВО, а в январе продолжил националистический лозунг на корпоративе в Дубае.

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины", сообщил Бородин.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".

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