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МИД Швеции вызовет российского посла

12:20
  • среда
  • 29 марта 2023

Стокгольм обвинил Москву в "попытке воздействия"

Шведское Министерство иностранных дел намерено вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. Об этом в среду, 29 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.
Швеция решила стать членом НАТО до июльского саммита

Власти Швеции остались недовольны публикацией российским посольством статьи о планируемом вступлении скандинавского государства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть".

В статье, в числе прочего, подчеркивалось, что "новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера".

МИД Швеции в ответ заявил, что вызовет посла России, чтобы "четко осудить эту прозрачную попытку воздействия", сообщает РИА Новости.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что новой угрозой безопасности страны стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, высшим руководством России поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил.

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