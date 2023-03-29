Путин напомнил про особые отношения России и Белоруссии

Президент поприветствовал участников Конгресса молодых ученых двух стран

Президент России Владимир Путин в среду, 29 марта, обратился к организаторам и участникам Конгресса молодых ученых России и Белоруссии. Политик счел символичным тот факт, что форум проходит накануне Дня единения народов России и Белоруссии – праздника, олицетворяющего многовековые узы братской дружбы россиян и белорусов и объединяющие их духовные ценности.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь носят особый, подлинно союзнический характер. Их значимой составляющей традиционно является сотрудничество в научно-технологической сфере. К этой работе привлекается все больше молодых ученых наших стран, которым предстоит определить будущее российской и белорусской науки на десятилетия вперед.

Путин выразил уверенность в том, что общение участников Конгресса молодых ученых России и Белоруссии будет содержательным и конструктивным, а выработанные предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо народов двух стран, в интересах упрочения научно-технологического суверенитета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее председатель правительства Белоруссии Роман Головченко рассказал, что у Москвы и Минска остаются не до конца решенные вопросы, но стороны находят развязки узких мест. В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано восемь программ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"