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Собянин: Каждый московский двор обустраивается с учетом пожеланий его жителей

12:39
  • среда
  • 29 марта 2023

Это ключевой элемент создания комфортной городской среды

Более 1,6 тысячи дворов планируется благоустроить в Москве до конца 2023 года.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В рамках работ обновят детские и спортивные площадки, обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят скамейки, добавят парковочные места. Положат газон, возведут клубмы, высадят деревья и кустарники. Кроме того, будет сделано дополнительное освещение.

"Мы стремимся к тому, чтобы у жителей каждого столичного района в шаговой доступности были возможности для занятий спортом, досуга с детьми и отдыха на озелененных территориях. Дворовые территории - ключевой элемент создания комфортной городской среды", - отметил Собянин.

Мэр отметил, что каждый двор имеет свою тематику и концепцию благоустройства. За 2022 год работы по благоустройству и текущему ремонту провели в 2593 дворах, добавил Собянин.

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