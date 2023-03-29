ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый подземный переход соединит станцию "Каховская" БКЛ метро и станцию "Севастопольская"

12:29
  • среда
  • 29 марта 2023

Он будет адаптирован для комфортного передвижения маломобильных групп граждан

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что ведется строительство дополнительного подземного пешеходного перехода между станцией "Каховская" Большой кольцевой линии метро и станцией "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Собянин: на станциях БКЛ построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы

"Ведутся подготовительные работы по разработке грунта котлована для строительства подземного пешеходного перехода, который пройдет под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка. Он обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ метро и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии", – сказал замглавы города.

Он добавил, что уже завершено сооружение ограждающих конструкций котлована, выполняется устройство подпорного крепления существующих конструкций станции "Севастопольская". Дополнительный подземный переход составит в длину порядка 100 метров.

"К нему можно будет пройти, спустившись по лестнице со стороны западного вестибюля или поднявшись по лестнице с платформы станции "Каховская" БКЛ метро и пройдя через зону кассового зала западного вестибюля", - указал Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что сейчас сделать пересадку со станции "Каховская" на "Севастопольскую" можно либо через переход, расположенный на центральной части платформы, либо по улице со стороны Чонгарского бульвара или улицы Каховка.

"Архитектурная отделка нового подземного перехода будет сочетаться со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская", ее выполнят в сером и белом цветах, пол облицуют гранитом, стены - мрамором. Для освещения в потолочных кессонах установят светодиодные светильники", - рассказал Кравцов.

Переход будет адаптирован для комфортного передвижения маломобильных групп граждан, в частности - уложена тактильная и направляющая плитка, подчеркнул глава холдинга.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.