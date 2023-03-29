Новый подземный переход соединит станцию "Каховская" БКЛ метро и станцию "Севастопольская"

Он будет адаптирован для комфортного передвижения маломобильных групп граждан

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что ведется строительство дополнительного подземного пешеходного перехода между станцией "Каховская" Большой кольцевой линии метро и станцией "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Ведутся подготовительные работы по разработке грунта котлована для строительства подземного пешеходного перехода, который пройдет под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка. Он обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ метро и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии", – сказал замглавы города.

Он добавил, что уже завершено сооружение ограждающих конструкций котлована, выполняется устройство подпорного крепления существующих конструкций станции "Севастопольская". Дополнительный подземный переход составит в длину порядка 100 метров.

"К нему можно будет пройти, спустившись по лестнице со стороны западного вестибюля или поднявшись по лестнице с платформы станции "Каховская" БКЛ метро и пройдя через зону кассового зала западного вестибюля", - указал Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что сейчас сделать пересадку со станции "Каховская" на "Севастопольскую" можно либо через переход, расположенный на центральной части платформы, либо по улице со стороны Чонгарского бульвара или улицы Каховка.

"Архитектурная отделка нового подземного перехода будет сочетаться со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская", ее выполнят в сером и белом цветах, пол облицуют гранитом, стены - мрамором. Для освещения в потолочных кессонах установят светодиодные светильники", - рассказал Кравцов.

Переход будет адаптирован для комфортного передвижения маломобильных групп граждан, в частности - уложена тактильная и направляющая плитка, подчеркнул глава холдинга.

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