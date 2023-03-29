Собянин присвоил статус технопарка еще двум крупным научно-инновационным площадкам

В них размещено больше 2,2 тысячи компаний

Телевизионному техническому центру "Останкино" и "Мосмедпарку" в Печатниках присвоен статус технопарка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в среду, 29 марта.

Градоначальник отметил, что в настоящий момент в столице действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся. В них размещено больше 2,2 тысячи компаний и создано больше 72 тысяч рабочих мест.

Так, статус технопарка присвоен телецентру "Останкино", специализация которого — разработка и производство теле- и видеоконтента для отечественных каналов и медиаплатформ. В технопарке 78 компаний, где работают больше 2 тысяч человек. Ключевые резиденты — Первый канал, НТВ, "Матч ТВ" и многие другие. В планах развития — закупка современного оборудования, модернизация аппаратно-студийного комплекса и прочее. Сумма инвестиций — 1,4 млрд рублей, отметил мэр.

Также статус технопарка присвоен "Мосмедпарку" в Печатниках, который специализируется на предоставлении инновационной инфраструктуры и сервисов для фармкомпаний и производителей медицинских изделий. В технопарке 33 компании, где работают около 340 человек. Ключевые резиденты — ООО "ГЕМ", ООО "Амплитек" и ООО "Система-БиоТех". В планах развития — ремонт зданий и помещений, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство территории. Сумма инвестиций — 300 млн рублей.

Градоначальник добавил, что, помимо этого, компании — производителю пластиковых смарт-карт "Инновационные карточные технологии" ("Интехкард") присвоен статус якорного резидента технопарка "Калибр". Ее специализация — производство и персонализация смарт-карт, включая кредитные и дебетовые банковские карты, проездные и студенческие билеты, карты лояльности и другое.

Технопарки растут и развиваются в Москве уже 10 лет, а мы активно поддерживаем их различными льготами, подчеркнул мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что промышленные кластеры и технопарки должны сыграть большую роль в развитии передовых технологий, важность которого подчеркнул президент России в своем послании Федеральному Собранию.

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