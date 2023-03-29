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В Подмосковье борются с последствиями подтоплений

15:01
  • среда
  • 29 марта 2023

Причина - активное таяние снега, которого в этом сезоне было намного больше, чем обычно

Такого потопа не было полвека, рассказывает житель подмосковного поселка Белоомут Анатолий Смеляков. Под водой скрылись даже автобусные остановки. Пенсионер считает столбы - раньше ближе, чем на три электрических мачты, вода не подходила. Сейчас же разлив упирается почти в дома.

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В прошлые годы, пусть осторожно и не торопясь, но через разлив проехать на машине было можно, признаётся Анатолий. В этот раз вода поднялась критически высоко - как 50 лет назад.

В Луховицком районе Ока особенно широкая. С приходом весны переполняется талыми водами и выходит из берегов. Но в этом году снега было в разы больше, чем обычно. Некоторые села и вовсе отрезало от большой земли, и без помощи спасателей уже не справиться. Сотрудники МЧС на моторных лодках доставляют продукты и медикаменты.

"Продукты закупаются на месте. У предпринимателей заключены с администрацией соглашения на запас определенных продуктов питания. И с аптеками на запас лекарственных средств", - сообщила Любовь Беленовская, начальник службы по управлению Белоомутскими территориями.

Многие жители поселка Белоомут работают по ту сторону Оки - в Луховицах. Во время весеннего половодья быстро добраться на другой берег можно только на понтоне. На машине или автобусе придется делать крюк в 50 километров. Однако сейчас на воде еще движется лед, поэтому перевозить людей опасно и переправа не работает. Все ждут, когда вода хоть немного спадёт. Вброд водную преграду преодолевают только сотрудники МЧС и энергетики.

Во время весеннего поводка в Луховицком районе перемещаться между некоторыми населенными пунктами можно разве что на вездеходе или на моторной лодке. Вода разливается на сотни метров и затапливает дороги. Энергетики осматривают мачты линий электропередачи. Важно вовремя определить подмыв и наклон столба, чтобы не допустить перебоев в электроснабжении.

Луховицкий район - не единственный в Московской области, где происходят весенние подтопления. В это время затапливать может начать даже столичные территории. Поэтому спасатели регулярно проводят учения по работе в сложных условиях. На контроле держат и уровень загрязнения воды во время половодья.

"Контролируется ситуация во время паводков и по забору проб. Каждые два часа в городе примерно по 400 точкам проводится заборы проб на состояние воды, биологическое состояние. Надо сказать, что количество проб отбирается в 12 раз больше того, что мы делаем в обычное время", - указал заммэра Петр Бирюков.

Маневрирование между движущимися льдами, спасение провалившихся в полынью и оставшихся отрезанными из-за подтоплений от цивилизации. Это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться в эти месяцы, говорят спасатели. Поэтому они сейчас отрабатывают каждый потенциально возможный инцидент. Даже тушение лесных пожаров, которые зачастую и сменяют весеннее половодье.

Илья Данильцев, Андрей Корнилов, Денис Кузнецов, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр"

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