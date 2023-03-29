На северо-западе Москвы перевернулся мусоровоз

Большегруз потерял управление и завалился на бок

Большая пробка образовалась сегодня утром на северо-западе Москвы из-за перевернувшегося мусоровоза, передает "ТВ Центр".

Большегруз потерял управление и завалился на бок на улице Нижние Мнёвники. Водитель не пострадал, но чтобы поднять фуру, пришлось перекрывать сразу несколько полос.

Сначала от машины отцепили кабину водителя, и только потом удалось оттащить сам контейнер. Мусор, который вывалился из него, пришлось собирать вручную, а потом прометать дорогу. Сейчас движение на месте ДТП уже свободное.

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