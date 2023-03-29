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Финальная проверка: как инспектируют новостройки по реновации в Москве

15:01
  • среда
  • 29 марта 2023

Этим занимается целая комиссия

Две современные высотки в Бабушкинском районе гармонично вписываются в окружающую застройку. Стильные снаружи, но насколько комфортные внутри? Выясняет целая комиссия.

Собянин рассказал, как программа реновации помогает преображать инфраструктуру целых районов
С начала программы реновации в Бабушкинском районе полностью расселено 10 домов

Перед выдачей ключей жильцам реновационные дома инспектирует общественный штаб. Уже на входе видно - подъезд приспособлен для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Эта панель оборудована специальным датчиком-брелком, и можно ее дистанционно открывать, то есть здесь есть механический доводчик, который будет открывать эту дверь и задерживать ее в открытом состоянии для того, чтобы можно было удобно заехать в подъезд. Мы видим, что здесь сделан совсем небольшой порожек, который не будет мешать колесным средствам, и также размещена тактильная плитка, которая поможет ориентироваться людям с проблемами со зрением", - отмечает Кирилл Теслер, эксперт по градостроительству и безбарьерной среде, доцент НИУ МГСУ.

В каждом доме - лифтовой холл, зона для колясок и почтовых ящиков, а также технические помещения. Во всех квартирах - остекленные лоджии. Они спроектированы так, чтобы родителям с маленькими детьми было спокойно.

В этой квартире - четыре комнаты, два санузла и кухня. Светлые стены, высокие потолки. Есть встроенные ниши для шкафов. Два дома строились по индивидуальному проекту. Состоят из трех секций каждый. Между собой соединены подземной парковкой.

"Это два корпуса, которые соединены подземным паркингом между собой, 540 квартир. Таких объектов мы пока еще не видели - это такой первый масштабный проект", - говорит Валерий Теличенко, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации в Москве.

Однако некоторые пожелания у комиссии все же остались.

"Было бы здорово, чтобы застройщик посадил здесь дополнительные кустарники, сделал бы какие-то газоны. Насколько я понимаю - все это еще будет сделано, потому что у нас первые дни весны, еще не успели все эти посадки сделать", - сказал Сергей Ладочкин, член Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты города Москвы.

Зеленая зона будет, обещает застройщик. Здесь распустятся цветы и вырастут деревья. А новоселов здесь ждут уже в апреле.

Елена Сахно, Константин Чурашов, Игорь Иванов, "ТВ Центр"

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