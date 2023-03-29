В Московском зоопарке проснулись медведи Роза и Аладдин

Животные уже выходят на прогулку

В Московском зоопарке осадки в день выпуска медведей в уличный вольер после зимней спячки - уже добрая традиция. Вот и сегодня сильный дождь. А значит, все идет по плану.

Проснулись Роза и Аладдин синхронно. Но перед тем, как "выпустить их в люди", кипперы готовят вольер - раскладывают лакомство. Тыква, листья салата, морковь. К более плотной еде медведи пока еще не готовы.

"Три дня их наши киперы-зоологи готовили. Им давали воду, низкокалорийную пищу, кашу с медом, овощи, фрукты. И сегодня они уже даже буянили и хотели выйти на улицу как можно скорей", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

"Сон у них был хороший. То есть каких-то негативных факторов мы не увидели. По выходу из сна - то же самое. У нас медведи себя чувствуют хорошо. Роза еще приходит в себя", - отметил Иван Пажетнов, начальник отдела хищных животных Московского зоопарка.

Но тем не менее именно Роза решилась выйти первой. Немного посмущавшись, все-таки решила перекусить. До спячки она весила 600 килограммов. Сейчас - явно меньше. За зиму медведи сбрасывают 30-40 процентов своего веса. Но пока их не взвешивали. Только внимательно осмотрели.

"Их сон, на самом деле, достаточно прерывистый, потому что зима была недостаточно холодной. И поэтому наши кипперы обязательно контролировали, чтобы в вольере находилась чистая вода. Они периодически просыпались, бродили по берлоге, пили воду. Потом обратно засыпали", - уточнила Акулова.

Роза под дождем гулять долго не стала. И лениво удалилась к себе в теплый вольер. А Аладдин в такую погоду и вовсе решил не выходить. Все-таки возраст уже солидный - 29 лет. Видимо, заключил, что его и внутри неплохо кормят.

Зато гималайская медведица Бабуля, которая в прошлом году переехала еще с двумя медведями из Краснодарского края, не растерялась и решила не отказываться от вкусняшек.

"Эти медведи были спасены. Они сейчас находятся в достаточно плохом состоянии. Когда мы их привезли, они даже не знали, как им ходить и могут ли они вообще ходить по территории. Поэтому сейчас наша задача их восстановить, откормить", - продолжает Акулова.

Зоологи считают, что 14-летняя Бабуля вообще никогда не уходила в спячку. Настолько она истощена. Но сегодня она была бодра. Нашла всю спрятанную кипперами еду. И с упоением наслаждалась овощами. Кажется, больше всего по вкусу ей пришлась тыква. Она была так увлечена, что даже не обращала внимание на ворон, которые нагло подворовывали у нее еду буквально из-под носа.

Екатерина Гоголева, Роман Борискин, Александр Агашин, "ТВ Центр"

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