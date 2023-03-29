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Новый сезон конкурса "Лидеры России" стартует 4 апреля

14:49
  • среда
  • 29 марта 2023

Победители получат грант в размере миллиона рублей

Новый сезон конкурса "Лидеры России" стартует 4 апреля. Об этом заявили сегодня в Президентской академии организаторы проекта, передает "ТВ Центр".

Там проходит день платформы "Россия - страна возможностей". Эксперты рассказывают студентам, как правильно составить резюме и подготовится к собеседованию. А также участники могут узнать все о проектах платформы, чтобы выбрать именно тот конкурс, который поможет раскрыть таланты и добиться успеха.

"Победители проектов получают возможность бесплатных поездок по нашей стране в рамках программы "Больше, чем путешествие", получают возможность поработать с наставниками из числа опытных управленцев, в некоторых проектах предусмотрены денежные призы. Например, в конкурсе "Лидеры России" победители получают грант в размере миллиона рублей, который можно потратить на любую образовательную программу", - рассказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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Конкурс "Лидеры России"
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