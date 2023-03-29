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В Кремлевском дворце прошел концерт в честь юбилея композитора Олега Иванова

14:51
  • среда
  • 29 марта 2023

В исполнении звезд эстрады прозвучали любимые миллионами россиян хиты

Премьерой новых песен отметил юбилей композитор Олег Иванов. Народному артисту исполнилось 75 лет. Большой праздничный концерт прошел в Кремлевском дворце, передает "ТВ Центр".

В исполнении звезд эстрады прозвучали также известные и любимые миллионами россиян хиты - "Товарищ", "Печки-лавочки", "Завалинка", "Девушка из Полесья" и другие.

Олег Иванов посвятил музыке почти полвека. Работал с известными поэтами, популярными коллективами и артистами. Сейчас большое внимание композитор уделяет сотрудничеству с талантливыми солистами и авторами из новых регионов нашей страны.

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Концерт в честь юбилея композитора Олега Иванова
Концерт в честь юбилея композитора Олега Иванова
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