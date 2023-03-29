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Песков предупредил, что война России и Запада - это надолго

13:13
  • среда
  • 29 марта 2023

Сроки окончания СВО неизвестны

Противостояние России с Западом может затянуться на долгое время.

Об этом в среду, 29 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чтобы успешно противостоять этому, россияне должны проявить уверенность в себе и единение.  

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте - это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Что касается сроков спецоперации на Украине, то Песков не смог ответить на вопрос, закончатся ли боевые действия на Украине в этом году. Комментарии на этот счет должны давать специалисты Минобороны.

Для России главное, чтобы были выполнены ее требования: была обеспечена безопасность людей в новых регионах и была обеспечена безопасность страны в целом.

"Цели России могут достигаться различными путями - это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

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