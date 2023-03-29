Кремль отказался воспринимать всерьез идею "саммита за демократию"

Это новая попытка США заняться нравоучениями, заявил Песков

Идею очередного американского "саммита за демократию" едва ли можно отнести к категории серьезных мероприятий. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать идею проведения такого саммита, организованного Соединенными Штатами, для обсуждения ситуации на Украине.

Песков выразил мнение, что в случае проведения такого "саммита за демократию" США вновь, как учитель, попытаются заниматься нравоучениями, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что США, Великобритания, Франция, ФРГ не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании на Украине, так как являются "участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины". Они поставляют оружие и наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат.

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