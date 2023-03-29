ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отказался воспринимать всерьез идею "саммита за демократию"

13:40
  • среда
  • 29 марта 2023

Это новая попытка США заняться нравоучениями, заявил Песков

Идею очередного американского "саммита за демократию" едва ли можно отнести к категории серьезных мероприятий. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Китай объявил "саммиты за демократию" источником конфликтов

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать идею проведения такого саммита, организованного Соединенными Штатами, для обсуждения ситуации на Украине.

Песков выразил мнение, что в случае проведения такого "саммита за демократию" США вновь, как учитель, попытаются заниматься нравоучениями, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что США, Великобритания, Франция, ФРГ не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании на Украине, так как являются "участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины". Они поставляют оружие и наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.