Песков отметил беспрецедентную консолидацию общества

Доминирует уверенность в достижении целей СВО, заявили в Кремле

В России наблюдается беспрецедентная консолидация общества вокруг главы государства и Верховного главнокомандующего Владимира Путина и его политики. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, можно наблюдать "абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе" в том, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сообщает РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил в период с 13 по 19 марта 2023 года 79,3%, а показатель одобрения деятельности главы государства вырос до 77%.

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