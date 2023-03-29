Власти объяснили громкие звуки в Ростове-на-Дону

Жителей просят сохранять спокойствие

Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону в связи с полетом военного самолета. Об этом в среду, 29 марта, рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

Как написал руководитель региона в своем Telegram-канале, "работает наша авиация" — громкий хлопок раздался при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета.

Руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в городе не было никаких чрезвычайных происшествий или разрушений.

10 марта сообщалось, что в Рязани сирена самопроизвольно включилась из-за сбоя на оборудовании системы оповещения. В рязанской городской администрации пояснили, что режим тревоги не вводили.

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