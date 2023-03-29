МИД указал НАТО на серьезность размещения ядерного оружия в Белоруссии

Москва надеется, что в Альянсе это понимают

Россия надеется, что в НАТО осознают серьезность размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Такое заявление в среду, 29 марта, сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат также прокомментировал перспективы возобновления действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что Москва посмотрит, как Соединенные Штаты будут исполнять свои обязательства, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В МИД Белоруссии заявили, что размещение на территории страны ядерных боеприпасов не противоречит международному праву, в частности положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Минск вынужден реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах, подчеркнули в ведомстве.

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