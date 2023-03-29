В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным

Ранее такое решение приняли в ДНР

В Госдуме предложили объявить понедельник после Пасхи выходным днем по всей России.

С такой инициативой выступил депутат ГД от "Единой России" Виталий Милонов, комментируя решение властей ДНР об объявлении Пасхи и дня после нее выходными в регионе.

Для большинства населения - это огромный праздник, и, как мы знаем, по традиции он отмечается с 0:00 - в ночь с субботы на воскресенье. Поэтому, конечно, чтобы людям было удобнее, надо сделать выходной день после Пасхи по всей стране", - сказал парламентарий.

Милонов отметил, что эту идею поддержат и представители других религий, так как они с уважением относятся в соседям-христианам.

В 2023 году православные христиане отмечают Пасху 16 апреля.

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