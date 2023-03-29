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В России предложили создать новый МОК

14:50
  • среда
  • 29 марта 2023

Международный олимпийский комитет должен быть беспристрастным

Необходимо сформировать альтернативный олимпийский комитет "со столицей в нейтральной стране". Такое мнение в среду, 29 марта, высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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Политик предложил крымскому парламенту подготовить обращение к спортивному руководству России с призывом "заморозить участие" российских спортсменов в соревнованиях, организованных Международным олимпийским комитетом (МОК).

Константинов отметил, что "необходимо бороться не только за спортивные результаты, но и отстаивать честь и достоинство своей страны, своих спортсменов", однако "делать это в рамках нынешнего МОК не представляется возможным", поэтому его нужно "признать как дискредитирующий".

Россия обязательно вернется в олимпийское движение, цитирует спикера Госсовета Крыма ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и паралимпийских играх. Москва неоднократно подчеркивала недопустимость политизации спорта.

В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно провести международные соревнования по олимпийским видам спорта. Российское Минспорта предложило провести первые такие Игры ШОС в России.

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